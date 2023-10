Jurásek aborda arranque de época do Benfica: «Alguns jogos não correm como gostaríamos...»

Jurásek está a trabalhar de águia ao peito há cerca de três meses, tempo mais do que suficiente para saber que tomou a decisão correta na carreira. Apesar de ter encontrado uma realidade totalmente diferente daquela que vivia no Slavia Praga, tendo em conta a grandeza do Benfica, admite que o arranque de época poderia ter sido mais positivo."Alguns jogos não correram como gostaríamos… Mas é agora difícil no Benfica, pois a época passada foi a melhor época. É sempre difícil fazer igual. Mas acho que todos estão bem integrados na equipa. Todos sabemos que estamos a jogar na Liga dos Campeões e na Liga portuguesa. Todos sabemos como são os adeptos do Benfica. Queremos que sejam felizes e é para isso que fazemos tudo dentro de campo", anotou o jogador, que salienta a forma como as águias já venceram dois clássicos ao rival FC Porto: "É um dérbi como o Slavia e o Sparta, mas muito maior. É uma loucura nas bancadas e na cidade, mas é fantástico".O jogador revela, em declarações ao 'Sportz.cz' que já é reconhecido na rua, "muito mais do que em Praga", mas que lida bem com a pressão, apesar da gigante massa adepta das águias: "A pressão é a mesma em todo o lado, mas no Benfica há mais gente a pressionar. O clube tem cerca de sete milhões de adeptos só em Portugal, o que é um pouco mais desafiante. Mas acho que estou a lidar bem com isso. Nunca tive problemas, mas os fãs e as pessoas ao redor são incríveis, gosto bastante".