Jurásek apontado a uma saída para o Hoffenheim

Jurásek prepara-se para ser jogador do Hoffenheim, de acordo com Alessandro De Felice, jornalista italiano especializado em futebol da Rep. Checa, país do lateral-esquerdo.De acordo com esta fonte, o defesa, de 23 anos, irá deixar o Benfica por empréstimo com o oitavo classificado da Bundesliga a ficar com uma opção de compra.O internacional checo perdeu espaço no Benfica, com Roger Schmidt a preferir adaptar Morato à ala esquerda. Jurásek perdeu ainda mais margem de manobra neste mês, face à chegada de Álvaro Carreras, jogador contratado ao Manchester United. De resto, Jurásek ainda juntou alguns interessados em França, como Lens e Marselha.