Jurásek, Aursnes e Musa já trabalham no Seixal

O plantel do Benfica recebeu nesta terça-feira mais três internacionais que estiveram ausentes nas respetivas seleções. Jurásek (República Checa), Aursnes (Noruega) e Musa (Croácia) já trabalharam no Seixal e estão à disposição de Roger Schmidt tendo em vista a deslocação aos Açores para defrontar o Lusitânia, na 3.ª eliminatória da Taça de Portugal.Faltam apenas chegar o ucraniano Trubin - o guarda-redes foi titular nesta terça-feira, em Malta -, o brasileiro Neres e o argentino Otamendi, estes dois últimos com compromissos nesta madrugada.