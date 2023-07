Jurásek feliz e Ristic incentivado

Após marcar logo no primeiro particular ao serviço do Benfica, David Jurásek recorreu às redes sociais para mostrar a satisfação pelo momento "Primeiros dias no escritório", assinalou. Perante a estreia do checo, desta vez Ristic começou o jogo no banco mesmo depois de ter marcado um golo frente ao Southampton.

Nesse sentido, até para manter a moral do jogador em alta, Roger Schmidt fez questão de conversar durante vários segundos com o sérvio antes de lançá-lo para a segunda parte. Além das instruções táticas, o técnico alemão deu-lhe palavras de incentivo e uma palmada nas costas.