David Jurásek já está a caminho de Lisboa. O defesa checo, que vai reforçar o Benfica proveniente do Slavia Praga, partiu há pouco da Áustria na companhia dos pais e do empresário Martin Krob e deverá chegar à capital portuguesa a meio da tarde deste domingo. Em princípio, o canhoto viajará já hoje com o plantel encarnado para Inglaterra, de forma a integrar o estágio de pré-temporada das águias.Jurásek, de 22 anos, vai custar aos cofres da SAD do Benfica 14 milhões de euros, numa transferência na qual o emblema checo irá reservar ainda uma percentagem (entre os 15% e os 20%) do passe do jogador.