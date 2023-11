Jurásek nos convocados da República Checa para os jogos de qualificação para o Euro'2024

Nominace pro nadcházející kvalifikacní zápasy na EURO 2024 proti Polsku a Moldavsku.



David Jurásek, lateral do Benfica, foi convocado para representar a seleção da República Checa nos jogos com a Polónia (17 de novembro) e a Moldávia (20 de novembro) a contar para as últimas jornadas da fase de qualificação do Euro’2024.A República Checa está no segundo lugar do grupo E, com 11 pontos, menos dois do que a Albânia. A Polónia é 3.ª classificada, com 10 pontos, a Albânia é 4.ª, com 9, e as Ilhas Faróe estão no último lugar com apenas 1 ponto.