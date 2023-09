Kökçü analisa campeonato português: «Os clubes mais pequenos são muito conservadores»

Mesmo que longe da Luz, Orkun Kökçü não esquece o Benfica. Depois do particular com o Japão, que a Turquia perdeu por 4-2, o médio falou de "uma grande diferença" entre a liga portuguesa e a Eredivisie, antes de afirmar: "Não sei se toda a gente na Holanda percebe o tamanho deste clube [Benfica]."Apesar dos elogios às águias, o internacional turco revelou que os "pequenos" têm outra atitude no campeonato que disputava antes de se mudar para Lisboa. "Na Holanda, os clubes relativamente pequenos chegam, por vezes, a um jogo contra um favorito ao título com intenções ofensivas. Jogam de forma bastante aberta, mas isso não é algo que aconteça em Portugal. Os clubes mais pequenos são muito conservadores e temos de encontrar uma solução para isso", analisou, em entrevista ao Algemeen Dagblad.Pese embora algumas diferenças que encontrou em Portugal, Kökçü identifica semelhanças entre Roger Schmidt e Arne Slot, que o orientou no Feyenoord: "Roger Schmidt, tal como Arne Slot, é alguém que assume a posse, por isso não é uma mudança para mim. E devo dizer que nos habituamos rapidamente à vida em Portugal. Aprendi isso rapidamente. O Benfica, tal como o Feyenoord, é um clube de topo e por isso tem muita bola." O jogador, de 22 anos, frisou ainda que quer "ganhar troféus em Portugal".