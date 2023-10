Kökçü chamado à seleção turca

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Orkun Kökçü volta a marcar presença na convocatória da seleção turca, agora, para os duelos com a Croácia e a Letónia, agendados para 12 e 15 de outubro, respetivamente.

O médio, de 22 anos, tem sido presença constante nas opções do selecionador Stefan Kuntz e está em vias de atingir 25.ª internacionalização pela seleção principal turca, o que poderá acontecer diante de Petar Musa, que está convocado para a seleção croata. Outro motivo de interesse é o facto das duas seleções discutirem a liderança do Grupo D de apuramento para o Europeu, ambas com 10 pontos.

Além de Kökçü e Musa, há mais oito internacional que irão estar longe do Benfica Campus: Trubin, Samuel Soares, Otamendi, António Silva, Tomás Araújo, Jurásek, João Neves, Aursnes e Neres.