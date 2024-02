Kökçü chega à meia centena de jogos nas provas europeias

Depois de cumprir castigo frente ao Vizela, Kökçü prepara-se para regressar à titularidade em Toulouse. E o internacional turco, de 23 anos, completa em França a meia centena de jogos nas provas europeias.Um trajeto efetuado na sua grande maioria (45 jogos) com a camisola do Feyenoord, clube ao qual o Benfica pagou 25 milhões de euros no último verão naquela que é a contratação mais cara de sempre do futebol português. Desde que chegou à Luz, Kökçü disputou 28 jogos, 5 deles na Liga dos Campeões (prova onde se estreou de águia ao peito).O turco só falhou a deslocação a Espanha para defrontar a Real Sociedad, em novembro, devido a lesão. Em termos de golos, o médio ainda procura o primeiro em jogos internacionais pelos encarnados. Amanhã terá a 6ª oportunidade.