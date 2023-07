Kökçü e a homenagem do Feyenoord: «Vou lembrar-me disto para toda a vida»

Para lá de ter falado do jogo com a sua antiga equipa , Orkun Kökçü abordou ainda a homenagem de que foi alvo antes da partida e assumiu que o momento foi bastante especial."É uma equipa muito forte com bola e que pressiona alto. Cresci neste clube. Vim para cá com 13 anos e dei tudo. Tivemos maus e bons momentos, tornámo-nos campeões. Vou lembrar-me disto para toda a vida. Foi bom estar aqui de novo mas agora penso no Benfica."