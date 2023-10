Kökçü integrado no treino da seleção turca

O benfiquista Orkun Kökçü foi esta terça-feira integrado no treino da seleção turca, apurou. O médio está assim às ordens do novo treinador, o italiano Vincenzo Montella, para os encontros com a Croácia, quinta-feira, e Letónia, dia 15.Depois de ter ficado fora do desafio com o Estoril, devido a problemas físicos, o jogador, de 22 anos, participara apenas no aquecimento e correra no primeiro treino da Turquia, realizado segunda-feira.Contratado ao Feyenoord, Kökçü conta 10 jogos pelo Benfica, contando um golo e duas assistências. Pela seleção, foi titular nos 5 jogos de qualificação para o Europeu'2024 já realizados.