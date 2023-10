Kökçü já regressou mas está em dúvida para o Lusitânia-Benfica

O médio Kökçü já regressou esta segunda-feira ao Seixal depois de ter estado ao serviço da seleção da Turquia. Depois de ter falhado a deslocação ao Estoril, o jogador também não foi utilizado diante da Croácia (ficou sentado no banco) e da Letónia (ficou na bancada), partida em que os turcos garantiram o apuramento para o Europeu'2024. O camisola 10 dos encarnados está assim em dúvida tendo em vista a deslocação da próxima sexta-feira, aos Açores, para defrontar o Lusitânia na 3ª eliminatória da Taça de Portugal.Quanto a Di María e Bah continuam ambos em dúvida. O lateral dinamarquês prossegue o tratamento ao traumatismo no pé esquerdo que se agravou diante do Inter, ao passo que o argentino ainda recupera da lesão muscular na coxa esquerda contraída em Milão.Entretanto, nesta terça-feira são esperados no Seixal mais três jogadores que estiveram ausentes nas respetivas seleções: Aursnes, Jurásek e Musa.