Kökçü reencontra jovem fã: «Assinou-me a camisola!»

Orkun Kökçü reencontrou hoje o adepto que o surpreendeu em Riga, há menos de dois meses. Tudo aconteceu à porta do Benfica Campus, onde Lucas Robalo, de 22 anos, viu "todos os jogadores". "Ele [Kökçü] assinou a camisola que me deu em Riga", contou, aPouco depois de ter sido apresentado como reforço dos encarnados, o médio jogou na Letónia pela seleção turca. No final do encontro, foi surprendido por um estudante , que se encontrava naquele país no âmbito do programa Erasmus, a quem ofereceu a camisola. De férias em Portugal, Lucas deslocou-se ao Seixal e esteve alguns momentos à conversa com o camiola 10 das águias. "Ele lembrou-se de mim e foi ele quem tirou a fotografia", rematou.