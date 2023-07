Kökçü: «Se olharmos para a Europa, o Benfica é mesmo um grande clube»

Orkun Kökçü mostrou-se agradado com a grandeza do Benfica. A viver os primeiros dias de águia ao peito, o internacional turco falou à 'ESPN' daquilo que encontrou no novo clube."O Benfica é um clube muito maior olhando para aquilo que o rodeia, também em termos de adeptos. Tudo é de outro nível no Benfica. Fala-se do campeonato que é inferior a outros, mas se olharmos para a Europa, o Benfica é mesmo um grande clube", afirmou.O médio falou depois da derrota por 2-1 com o Feyenoord , clube onde jogou na época passada e que o homenageou antes da partida. O internacional turco não escondeu que viveu um bom momento. "Foi muito emocionante estar campo. Eu estava ansioso por esta partida", frisou.