O Benfica venceu o V. Guimarães por 4-0 num jogo em que os vimaranenses ficaram reduzidos a 10 aos 19' por expulsão de João Mendes. Record ouviu conhecidos adeptos das águias, que somam 9 pontos em 4 jogos da Liga Betclic, sobre a partida





Manuel Alegre (poeta): "Foi o melhor jogo do Benfica até agora. Aproveitou bem a expulsão do jogador do V. Guimarães para construir um belo resultado. Ganhou por 4-0, mas poderia ter sido por mais. Destaco a importância do Di María, não só pelo golo, mas pelo que deu à equipa.”

Yolanda Coluna (filha de Mário Coluna): "O Benfica fez um jogo muito bom, melhor do que isto não poderia ter sido. O resultado é excelente e o Benfica fez uma boa exibição. A expulsão veio dar-nos mais força, mas a equipa manteve-se sempre à procura de mais. O V. Guimarães foi um adversário à altura.”

Luís Filipe Borges (humorista):"Os adeptos já tinham saudades de um jogo tranquilo, exceto os primeiros 10 minutos que foram de bastante tremedeira. Lamento pelo João Mendes, a semana passada viu o Eustáquio e pensou: ‘Afinal isto pode entrar-se assim.’ Mas acabou expulso."