Lesões complicam mas agora já há Kökçü

Embora veja o Benfica no bom caminho, Roger Schmidt reconhece que pode haver melhorias. "Não estamos a ser perfeitos", admitiu, defendendo-se com as lesões. "Neres, Bah, Kökçü, Bernat... Estiveram de fora entre 6 e 8 semanas. Estivemos sem eles e também perdemos jogadores muito importantes no fim da época", recordou o técnico, numa alusão às saídas de Grimaldo, Gonçalo Ramos e Enzo Fernández, que têm sido invocadas em diversas conferências de imprensa.

Para este jogo, tal como Record noticiou na edição de ontem, Kökçü já está apto para realizar 90 minutos depois de ter entrado ao intervalo frente ao Moreirense, sendo que esse regresso recebeu elogios por parte do técnico. "O Florentino e o João Neves tiveram jogos intensos antes, estavam um pouco cansados. Penso que foi bom ter energia fresca com Kökçü e Chiquinho. Eles estiveram bem e trouxeram frescura", salientou.

Contratado ao Feyenoord por 25 milhões de euros, mais 5 milhões por objetivos, o reforço mais caro da história do futebol português é visto como uma peça-chave para o alemão, pelo que deverá ser hoje titular na receção ao Farense. O cenário mais provável passa pela utilização ao lado de João Neves, para que o alemão recupere a dupla mais utilizada no meio-campo antes de o internacional turco se lesionar.