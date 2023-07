Liga dos Campeões recorda alguns dos melhores golos e assistências de Di María na prova

Com o anúncio oficial do regresso de Di María ao Benfica, depois da primeira passagem entre 2007 e 2010, a página de idioma espanhol da Liga dos Campeões no Twitter recordou alguns dos melhores golos e assistências do extremo internacional argentino na competição.Na publicação, são recordados lances com as camisolas de Benfica, Real Madrid e Paris Saint-Germain."Já é oficial! Ángel Di María regressa ao Benfica! Que jogador...", pode ler-se na legenda.