Lo Celso e regresso de Di María ao Rosario: «Seria um sonho para os adeptos e para ele»

O possível regresso de Ángel Di María ao Rosario Central continua na ordem do dia. E há quem não esconda a vontade de ver essa possibilidade tornar-se realidade. Que o diga Giovani Lo Celso, internacional argentino que também guarda o emblema de Rosário no coração. O médio diz mesmo que seria... "um sonho"."Oxalá isso aconteça. Seria um sonho, tanto para os adeptos como para ele. Sabemos que não é fácil, estamos a falar de um jogador que deixou uma marca indelével em toda a Europa, mas as pessoas estão muito entusiasmadas com o seu regresso e penso que o clube está a fazer as coisas bem. Seria também algo incrível para o futebol argentino, porque ele, onde quer que vá, será aplaudido de pé e será lembrado por todos. Isso faz o futebol argentino crescer", disse, em entrevista à ESPN.Comojá deu conta, El Fideo tem um acordo verbal com o Rosario Central.