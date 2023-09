Lucas Veríssimo lembra "lesão muito séria" no Benfica e admite: «Precisava de jogar»

O regresso de Lucas Veríssimo ao Brasil está a ser bem-sucedido, com o central a ser titular nos 4 jogos que disputou sob as ordens de Vanderlei Luxemburgo. No final do encontro entre Corinthians e Palmeiras (0-0), disputado ontem à noite, o jogador cedido pelo Benfica admitiu, precisamente, que precisava de jogar."Em relação ao joelho, foi uma lesão muito séria. Mas a cirurgia correu bem e o pós-cirurgia também. Estou a sentir-me muito bem, precisava desta sequência, precisava de jogar e esse é um dos motivos para ter vindo para o Corinthians", revelou o brasileiro, de 28 anos, na zona mista. "Vim para poder ajudar, para contribuir e espero estar a fazê-lo muito bem feito. Mas quero mais, quero que o Corinthians também melhorar na classificação do Brasilerião", acrescentou Veríssimo, emprestado por uma temporada.O defesa, que ante o Palmeiras até jogou a lateral-direito, tem-se destacado nas estatísticas. No último jogo, efetuou 10 cortes, venceu os 5 lances aéreos que disputou, fez 1 desarme, bloqueou 1 remate e acertou 42 de 47 passes.