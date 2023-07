Lucas Veríssimo: «Não deixes que te façam desistir daquilo que mais queres na vida»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Lucas Verissimo (@lucasverissimo)

O problema de excesso de defesas-centrais continua a ser um problema que o Benfica que resolver em breve e, segundojá avançou, a saída de Lucas Veríssimo é o cenário mais provável . Para já, o jogador brasileiro continua a trabalhar com os encarnados na preparação da próxima época e, esta quarta-feira, publicou um desabafo nas redes sociais."Não deixe que as pessoas te façam desistir daquilo que você mais quer na vida. Acredite. Lute. Conquiste! Fé em Deus!", escreveu no Instagram numa publicação onde divulgou várias imagens de treino e que foi prontamente comentada por Weigl - "Exatamente o meu central", pode ler-se - ou Tomás Tavares ("Boa meu mano").Recorde-se que o Flamengo já se posicionou e encetou negociações para garantir o empréstimo do jogador, de 28 anos, mas as águias pretendiam que ficasse prevista uma cláusula de opção de compra obrigatória, caso o central realizasse um número mínimo de partidas. Para já, o emblema carioca colocou um travão nas negociações, mas é possível que volte à carga para garantir o defesa que custou 6,5 milhões de euros ao Benfica, quando foi contratado no verão de 2021.