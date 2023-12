Luz teve a pior casa da época

Com o Natal a aproximar-se e a uma quarta-feira à noite, o duelo decidia o futuro do Benfica na Allianz Cup, mas a Luz ficou bem longe de uma enchente. De resto, o recinto das águias registou a pior assistência na presente temporada, com 48.959 espectadores presentes nas bancadas, superando os 52.609 que haviam assistido ao triunfo sobre o Famalicão (2-0), a 25 de novembro, para a 4ª eliminatória da Taça de Portugal. O AVS SAD até gelou o ambiente no 0-1, só que os golos das águias permitiram a festa benfiquista e com as habituais tochas à mistura.