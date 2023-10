'Mãe Maria!': Camisola retro do Benfica em destaque na 'FourFourTwo'

Não sabemos se os camaradas da revista 'FourFourTwo' queriam utilizar a expressão "Mau Maria" ou "Santa Maria", mas a verdade é que sacaram um "Mãe Maria", em bom português, para destacar a camisola retro do Benfica, referente à temporada 1984/85.



Revista britânica aposta na camisola dos encarnados

Na popular secção onde são aconselhados artigos relacionados com o futebol, os encarnados foram citados, com este modelo que, de acordo com os autores... "pode até ser utilizado no dia de casamento".