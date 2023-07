Manchester United atento a João Neves

O Manchester United está de olho em João Neves, médio do Benfica, avança esta quinta-feira o jornalista italiano Gianluca Di Marzio.De acordo com a mesma fonte, o perfil do jovem de 18 anos agrada aos red devils, que contam com os portugueses Diogo Dalot e Bruno Fernandes no plantel.Recorde-se que João Neves se afirmou na equipa principal do Benfica na temporada que agora terminou, tendo mesmo disputado três jogos na Liga dos Campeões. Atualmente, está ao serviço da Seleção Nacional no Europeu de sub-21.O médio tem contrato com as águias até 2028.