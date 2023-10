Marcel Mendes renova contrato com o Benfica até 2028

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O guarda-redes Marcel Mendes renovou contrato com o Benfica até 2028. A cumprir a terceira época de águia ao peito, depois de assinar o novo vínculo o jovem de 18 anos revelou estar "muito satisfeito com a progressão" no clube.

"Estou a realizar os meus sonhos e um dos meus sonhos era renovar contrato com o Benfica. Vou continuar a dar o meu melhor", afirmou em declarações à BTV. Ciente do trabalho que o espera no futuro, Marcel Mendes não esconde a ambição de atingir altos voos. "Os meus objetivos são continuar a evoluir e um dia chegar à equipa A", frisou, tendo como metas coletivas o triunfo na UEFA Youth League e a passagem à próxima fase da Liga Revelação.

Contratado em 2021/22 ao Pogon Szczecin (Polónia) – país onde nasceu e representou as seleções jovens, tendo dupla nacionalidade brasileira –, o guardião já festejou o título de campeão nacional de juniores na época de estreia quando ainda era juvenil sub-17. Esse foi, aliás, "um dos momentos mais felizes" com a camisola do Benfica, conforme revelou.

Na temporada em curso, Marcel Mendes contabiliza 6 jogos, 5 dos quais pelos sub-23 e o outro na UEFA Youth League. Isto depois de em 2022/23 ter disputado 27 partidas pelos juniores das águias.