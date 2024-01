Marcos Leonardo apanha Tengstedt e Arthur Cabral

Marcos Leonardo entrou e marcou ao Boavista (2-0) depois de ter feito o mesmo na estreia frente ao Rio Ave (4-1). Um arranque de sonho para o jovem, de 20 anos, que já igualou o número de golos que Arthur Cabral e Tengstedt obtiveram como suplentes utilizados em 2023/24 (13 e 10 jogos, respetivamente). O compatriota brilhou em Salzburgo e marcou também ao Arouca, ao passo que o dinamarquês destacou-se no decidir com o Sporting, além de ter feito um golo ao E. Amadora. Por fim, Musa já festejou por 4 ocasiões depois de sair do banco de suplentes, com destaque para a Supertaça com o FC Porto, marcando ainda a Gil Vicente, Famalicão e Arouca.