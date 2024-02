Martim Fortes terminou calvário de quase nove meses sem jogar

Eis, Martim Fortes. O avançado que o Benfica contratou no verão, ao Vizela, estreou-se esta quinta-feira ao serviço dos encarnados, depois de ter estado fora dos relvados praticamente nove meses. O avançado estreou-se ao serviço da equipa Sub-23 das águias, diante do FC Famalicão, somando os primeiros minutos esta época, depois de ter debelado uma lesão no ombro, a qual mereceu intervenção cirúrgica. Martim Fortes foi a última aposta de Paulo Lopes para inverter as contas do jogo, mas não foi bem sucedido.O avançado, de 19 anos, e que tem 1,90m, entrou já na entrada do período de descontos, mas as águias acabaram mesmo por perder 3-2, no terreno dos minhotos, Mas Paulo Lopes tem esta boa notícia, pois, até final da temporada, poderá contar com o jogador que na época transata, apontou 16 golos, ao serviço dos juniores do Vizela.