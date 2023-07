Médio de 16 anos do Benfica assina contrato profissional

O Benfica revelou esta sexta-feira que André Vakulyuk, médio de 16 anos, assinou contrato profissional com os encarnados."É por este motivo que trabalho todos os dias, sinto que o meu trabalho está a ser recompensado. Sinto-me muito feliz. Sempre sonhei com isto, procuro melhorar todos os dias", admitiu André, em declarações à BTV.O jovem jogador está há cinco épocas ao serviço do clube da Luz, tendo chegado em 2018/19, proveniente da Benfica Escola de Futebol da Golegã, à altura gerida em parceria com o Clube Legenda Genuína – Associação Academia de Futebol.Esta temporada André Vakulyuk esteve em 28 jogos pelos juvenis B sub-16, anotando quatro golos.