Médio italiano desejado pelo Benfica assume: «Espero ser o próximo a sair»

Seguido atentamente pelo Benfica, conforme adiantou , o jovem médio italiano Tommaso Baldanzi confessou esta terça-feira, durante o estágio da seleção italiana de Sub-21, a vontade de dar o salto e deixar o Empoli para rumar a um clube de maior dimensão."Houve vários jogadores do Empoli que tiveram a sorte de sair para grandes clubes. Estou muito feliz por ficar cá esta temporada, mas obviamente que espero ser o próximo a sair para um grande clube", confessou o jovem médio de 20 anos, que ainda assim assegurou ainda não ter recebido qualquer abordagem.Além do Benfica, Baldanzi é seguido também por gigantes italianos (como Milan, Napoles, Juventus ou Fiorentina). O Empoli já fixou um preço de venda do qual não pretende fugir: no mínimo, 20 milhões de euros.