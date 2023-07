Meité deixa Génova e Cagliari à espera

Sem espaço no Benfica, Soualiho Meité não vai continuar na Luz, mas o seu futuro ainda segue em dúvida. Segundo a Sky Italia, o clube da Luz já chegou a acordo com Génova e Cagliari para a cedência até final da temporada do médio franco-marfinense de 29 anos, que agora, de acordo com a emissora, terá decidido colocar um travão numa eventual decisão, esperando que surjam melhores propostas nas próximas semanas.Meité, recorde-se, na época passada esteve cedido pelo Benfica à Cremenose, tendo disputado 35 jogos pela formação que viria ser despromovida.