O motivo da ausência de Bernat nos convocados do Benfica para Chaves

Juan Bernat ficou fora da convocatória para o jogo com o Chaves devido a uma mialgia nos adutores da coxa esquerda, de acordo com informações recolhidas porComo o nosso jornal adiantou esta sexta-feira, o lateral-esquerdode hoje, que antecedeu a viagem para Trás-os-Montes, com o presidente dos encarnados, Rui Costa, a liderar a comitiva.O jogador cedido pelo PSG juntou-se a André Gomes, Bah, Kökçü e Neres no lote dos indisponíveis por lesão.O Benfica defronta o Chaves, a partir das 15h30 deste sábado, em partida a contar para a 10.ª jornada da Liga Betclic.