Milan pensa em contratar Morato já em janeiro

O Milan está a avaliar a possibilidade de contratar Morato já em janeiro, de acordo com o 'Corriere dello Sport' numa informação já confirmada por Record. Segundo este jornal italiano, os rossoneri consideram o jogador do Benfica um dos alvos preferenciais para reforçar o centro da defesa face às lesões neste setor.Com Kalulu e Marco Pellegrino lesionados, o treinador Stefano Pioli quer contar com um novo central para concorrer com Tomori, Thiaw, Kjaer e Simic, sendo que Morato já era observado pelo Milan no verão, recorda a mesma fonte.No entanto, o Benfica não quer vender o brasileiro. Já no verão, a SAD das águias recusou uma oferta de 25 M€ do Fulham, mesmo com Morato a sensibilizar os responsáveis dos encarnados para que a proposta fosse aceite. O defesa, de 22 anos, tem contrato até 2027 e está blindado com uma cláusula de rescisão de 100 M€.O defesa ainda só participou em 7 jogos esta temporada, mas viu abrir-se uma janela para ter mais oportunidades caso Roger Schmidt mantenha o sistema de 3 centrais que utilizou na Allianz Cup, frente ao Arouca.De resto, o Milan também tem na lista como possíveis alternativas Dragusin, do Génova, e Martin Vitik, do Sparta Praga.