Milan tem Tomás Araújo debaixo de olho

Tomás Araújo está no topo da lista de possíveis jogadores que o Milan tem referenciados para reforçar o eixo defensivo. A imprensa italiana deu conta que o jogador dos encarnados tem estado a ser acompanhado há algum tempo pelo departamento de scouting dos rossoneri e é possível que venham a atacar a contratação do defesa-central numa futura janela de transferências. Mas é preciso referir que o número 44 do clube da Luz está blindado com uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros.Durante o mercado de transferências, ainda houve a hipótese de Tomás Araújo sair, por empréstimo, mas a equipa técnica decidiu manter o internacional Sub-21 no plantel, ainda que, para já, só tenha entrado na reta final da partida com o V. Guimarães. De qualquer forma, tem total confiança de Roger Schmidt para ser chamado, quando necessário. Mas, por enquanto, o técnico dos encarnados tem apostado em António Silva e Otamendi, a dupla que transitou da época transata.