Morato deixa o 91 e fica com número que era de Vertonghen

Morato vai passar a ter o número 5 na camisola, de acordo com o site da Liga. O defesa-central brasileiro herdou o dorsal que pertencia ao internacional belga Jan Vertonghen.O jogador, de 22 anos, foi contratado ao São Paulo em 2019 e inscrito na equipa B com o número 91. Mas como já tem outro estatuto mudou o número. O Benfica recusou transferi-lo há um ano para o Rennes e agora resistiu às ofensivas do Fulham, que chegou aos 25 milhões de euros.A par de Rafa, foi o único jogador titular em todos os jogos de preparação já realizados.