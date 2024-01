Morato e os adversários mais fortes que enfrentou: «Álvaro Djaló, Marcus Edwards e Gyökeres»

A viver um dos melhores momentos no Benfica - "nunca tinha apanhado uma sequência tão grande de jogos" -, Morato desfruta da adaptação a defesa esquerdo, nada a que não esteja habituado, ou não tivesse começado a avançado, para depois ir recuando. Numa entrevista à 'Betano Magazine', o jogador falou também da relação com Roger Schmidt."Não, fui descendo (risos). Comecei como avançado, depois passei para médio. A seguir faltava um lateral e fui para lateral esquerdo. No São Paulo, com 15 ou 16 anos, passei a central. Se foi pela altura? Acho que sim, olharam para mim e disseram 'ele tem de ser central'.""Talvez o que marcou a minha geração e a dos rapazes da minha geração tenha sido o Neymar. No Brasil assistíamos a quase todos os jogos dele, quando estava a começar com aquele estilo diferente.""É sempre difícil sairmos de onde estamos habituados, de onde crescemos e vivemos, e irmos para um lugar totalmente diferente, longe de tudo. Dois meses depois de chegar começou um frio absurdo, que nunca tinha vivido. Foi uma experiência interessante, pois no início eu queria saber como era. Todos os jogadores querem jogar na Europa. E eu tive essa experiência muito cedo. Muitos jogadores brasileiros que cá estavam ajudaram-me, principalmente da equipa A, mas na equipa B também havia alguns. Foi muito bom para mim. Ter vindo cedo ajudou-me bastante.""Foi em Setúbal, contra o Vit. Setúbal, num jogo da Taça da Liga, um empate a dois. Foi emocionante, quase nem dormi nesse dia sabendo que ia jogar na equipa principal do Benfica. Lembro-me que fui dormir às 21h, mas acho que só adormeci às 2h da manhã. Foi empolgante, aquele frio diferente na barriga"."Até ao momento, sim. Foi o primeiro. Tive a experiência de jogar o último jogo na Luz e de ser campeão. Vai ser inesquecível e é como digo, o primeiro nunca vamos esquecer"."Acho que sim. Nunca tinha apanhado uma sequência tão grande de jogos. Jogo numa posição diferente, mas isso não importa, o que importa é que tenho somado minutos e tenho ajudado o Benfica.""Ele não me disse diretamente. Foi-me dando pistas no treino e no jogo, disse para eu ficar confortável e para fazer o que estava a fazer, que conseguiria jogar ali, que tinha agressividade, força, velocidade e o físico perfeito para jogar ali"."É um pouco diferente, vou-me habituando e 'pegando o feeling'. Por mais que seja perto, defesa central e lateral esquerdo, há coisas diferentes, 'feelings' diferentes. Estou a adaptar-me a cada jogo"."Foi muito bom, sabemos que no Benfica surgem casos e casos todos os anos, ele foi mais um. Espero que tenha uma bela carreira, principalmente aqui no Benfica, sabemos que é daqui e que ama o clube. Desejo-lhe tudo de bom.""O mister é muito tranquilo, uma pessoa muito trabalhadora, que depois de todos os jogos me chama à sala dele para conversarmos e dar feedback do que errei e do que acertei.""Posso dizer que foram o Álvaro Djaló, do Sp. Braga, o Marcus Edwards e o Gyökeres, ambos do Sporting"."O Rafa, que em curtos espaços consegue jogar a bola para a frente e mudar de direção muito rapidamente, é uma coisa dele, que nos dificulta a vida."