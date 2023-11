Morreu Mário Moinhos, antigo tricampeão pelo Benfica

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Morreu esta terça-feira Mário Moinhos, antigo avançado do Benfica e tricampeão pelas águias na década de 1970. Tinha 74 anos."O Sport Lisboa e Benfica expressa sentidas condolências pela morte de Mário Moinhos, falecido hoje com 74 anos, antigo avançado e campeão pelo Clube por três vezes na década de 1970", pode ler-se em comunicado oficial das águias.Mário Moinhos representou as águias entre 1937 e 1977, tendo realizado 74 jogos oficiais e marcado 21 golos pelo clube. Além de ter conquistado o campeonato nacional em 1974/75, 1975/76 e 1976/77, foi também internacional português em sete ocasiões.À família enlutada,apresenta sentidas condolências.