Muita chuva a marcar mais um treino do Benfica no estágio em Inglaterra

É debaixo de muito chuva, e também frio, que Roger Schmidt orienta o treino desta sexta-feira no St. George’s Park. Mas nem o mau tempo retira o sorriso do rosto do treinador alemão, que à semelhança de ontem conta com os reforços Di María e Jurasék. Já Otamendi continua a trabalhar à parte, condicionado , visto que sofreu uma entorse no joelho esquerdo.No ginásio ficaram Henrique Araújo, com uma tendinite na parte posterior do joelho direito, e ainda André Gomes, jovem guarda-redes que recupera de uma lesão no ombro.Este, refira-se, foi o último treino aberto do Benfica em Inglaterra.