Musa chega à seleção croata motivado: «Estou cheio de confiança, tenho mais tempo de jogo»

Petar Musa apresentou-se na seleção croata com a confiança em alta. O avançado, de 25 anos, lembra que, esta época tem sido opção mais vezes e agora quer mostrar serviço pelo seu país."É muito bom estar na comitiva, estou pronto, estou cheio de confiança. Tenho muito mais tempo de jogo no clube, entrámos bem na época, apesar do mau início na Liga dos Campeões, onde ainda podemos corrigir as coisas. Veremos o que o treinador decide. Quero que as minhas qualidades possam aparecer em campo, para ajudar a equipa. Todos esperam pela sua oportunidade e querem aproveitá-la ao máximo", assinalou, em declarações partilhadas pela Federação croata.Sobre os duelos de apuramento para o Europeu do próximo ano, Musa antecipa que sejam difíceis e revela que Kökçü, que tem estado com um problema físico, possa ser opção no encontro de amanhã. "Os jogos não serão fáceis, são adversários diferentes. Turquia tem um novo treinador, talvez mudem o estilo, mas se estivermos focados, acredito que não haja problemas. Não sei exatamente o que aconteceu com o Kökçü, meu colega de equipa, mas falámos e acredito que ele irá estar pronto para o jogo", anotou.