Musa: «Controlámos todo o jogo e podíamos ter marcado mais»

Petar Musa foi novamente lançado no onze por Roger Schmidt e não desiludiu, abrindo caminho para a vitória do Benfica no terreno do Vizela, por 2-1, ao apontar o primeiro golo dos encarnados logo ao minuto 9. No final do encontro, o avançado croata considerou que a equipa controlou todo a partida e que até podia ter dilatado o resultado."Estamos felizes por trazer os três pontos para casa. Foi um bocadinho difícil depois da paragem para as seleções, mas controlámos todo o jogo e podíamos ter marcado mais. Mas no final o mais importante é conseguir os três pontos", começou por referir em declarações à Sport TV. "Para nós todos os jogos são importantes, especialmente os que ganhamos, porque nos dão confiança para o seguinte. Agora precisamos de descansar e focar no próximo", acrescentou.De resto, Musa realçou que o mais importante é "ajudar a equipa", seja na condição de titular ou suplente utilizado. "Para mim é muito importante, estou aqui para ajudar a equipa. Se estou no onze ou entro, estou aqui sempre para ajudar a equipa. Estou muito feliz por ter marcado e por termos vencido", disse, antevendo já o duelo para a Champions com o Salzburgo. "Vamos dar 100% em todos os jogos, os nossos adeptos estão sempre connosco e queremos deixá-los felizes. Queremos ter sucesso", concluiu.