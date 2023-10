Musa faz balanço após 50 jogos pelo Benfica: «Não é fácil adaptarmo-nos à equipa»

Petar Musa fez, no terreno do Inter de Milão, o jogo 50 com a camisola do Benfica e, ao fazer um balanço da passagem pela Luz, admite estar feliz, mas assume que nem tudo foi fácil."Estou feliz. Não é fácil adaptarmo-nos à equipa, mas neste momento estou muito feliz. Estou a evoluir muito e a aproveitar cada dia aqui", deu conta o avançado, em declarações à Bplay, tendo ainda relativizado o desaire com os italianos: "Fiz o jogo 50 na fase de grupos da Champions, estamos desiludidos com o resultado (0-1), mas temos muitos jogos pela frente e temos de olhar em frente. Quero sempre ajudar a equipa mesmo que esteja no banco ou seja titular. Quero sempre ajudar e no fim, se marcar, fico feliz, se ganharmos também. Penso que estou a fazer um bom trabalho e quero continuar assim.".Musa atingiu uma marca redonda com a camisola das águias, mas garante que o objetivo, desde que deixou o Boavista e rumou ao Benfica, tem sido sempre o mesmo. "É um bom número, 50 jogos, mas desde o primeiro jogo até agora, o objetivo é sempre ser bem sucedido com a equipa em todas as competições, deixar os nossos adeptos felizes, orgulhosos e ganhar troféus", anotou, apontando a mira agora ao Estoril: "Para nós, o objetivo é simples: queremos ganhar todos os jogos. É óbvio que queremos ganhar [ao Estoril] e levar os três pontos para casa".