Musa passa Jonas e Nené

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Musa só precisou de 36 segundos em campo para marcar ao Gil Vicente. Foi o seu 13º golo de águia ao peito, dos quais 11 foram apontados depois de sair do banco de suplentes. Ser decisivo como suplente utilizado começa assim a ser uma imagem de marca do ponta-de-lança croata, de 25 anos, a cumprir a 2ª época na Luz.

Com o golo de sábado em Barcelos, Musa superiorizou-se a Jonas, Rodrigo Moreno e Nené (10 cada), igualando César Brito e Rui Águas no ranking de melhores marcadores do clube na condição de suplentes. Agora está apenas a um de Vata (12), tendo ainda na mira Raúl Jiménez e Mantorras (14 cada).

Esta lista é liderada por Nuno Gomes (23), seguido por Óscar Cardozo (21) e Seferovic (18). Os italianos do Bolonha estão interessados no croata, visto como substituto de Arnautovic, por quem a SAD pede 10 M€.