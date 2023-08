Namorada de Morato e a ida do central do Benfica para o banco: «Que palhaçada mais uma vez»

A namorada de Morato não se conteve e mostrou nas redes sociais o seu desagrado pelo facto de o central brasileiro ser suplente no Bessa, a exemplo do que já sucedera na Supertaça, com o FC Porto."Que palhaçada mais uma vez! O Morato merece jogar, fez uma pré-época exemplar e é assim que recompensam o trabalho e esforço do jogador???", escreveu Maria Leonor Pereira, juntando um emoji triste, num comentário à publicação oficial dos encarnados com o 11 titular para o jogo desta segunda-feira, frente ao Boavista.