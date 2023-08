Nenhuma equipa correu mais do que o Benfica na última Champions

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica foi a equipa que percorreu, em média, mais quilómetros nos jogos da Liga dos Campeões da época passada.

Segundo dados divulgados pela UEFA, no relatório anual de balanço da Champions, a formação orientada por Roger Schmidt percorreu 120,7 km, sendo que ultrapassou os 120 km de distância em 6 dos 10 jogos que disputou - as águias foram eliminadas nos 'quartos' pelo Inter. A turma da Luz superou Tottenham (120,4 km) e Bayern (120,1 km) na contagem.





"Contextualizando os dados com o estilo de jogo, o Benfica tinha dois laterais que procuravam jogar em zona adiantada e três médios criativos num 4x2x3X1 que alternavam as posições e faziam jogadas de ataque em apoio avançado Gonçalo Ramos", explica a UEFA.No lado oposto da tabela, o Sporting foi a terceira equipa com pior registo (109,1 km), apenas superado por Paris SG (108,4 km) e Maccabi Haifa (107,6 km). O FC Porto teve o 8.º melhor registo: 119 km.