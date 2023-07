Neres apupado por ex-rivais no regresso à Holanda

Os adeptos do Feyenoord mostraram que não esquecem David Neres, que conquistou três títulos de campeão pelo rival Ajax, e não pararam de o assobiar. Após ter entrado, no início do segundo tempo,e sempre que tocava na bola, era bastante apupado. O extremo atuou durante cinco temporadas e meia no Ajax e saiu para o Shakhtar Donetsk em janeiro de 2022.