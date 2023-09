«Neres deve ser sempre titular no Benfica»

ouviu conhecidos adeptos do Benfica após a vitória frente ao Portimonense (1-3) na 6.ª jornada da Liga Betclic."A equipa entrou muitíssimo bem no jogo, enquanto na segunda metade o Portimonense reduziu e podia ter complicado se marcasse o penálti, mas o Benfica ganha com mérito. Quanto ao Neres, não há dúvida de que está em forma e podemos contar com ele.""É uma vitória que ajuda a moralizar antes de um jogo importante diante do FC Porto. O Neres deve ser sempre titular, porque além de ser bom concretizador, defende, constrói e é muito mais completo do que o Di María, que é fantástico mas só joga com a bola no pé.""Excelente reação à derrota a meio da semana, mostrando mais qualidade coletiva, velocidade e muita vontade. Neres, João Mário e Rafa foram superlativos e impuseram velocidade. Para o próximo jogo é preciso muita cabeça e mentalidade competitiva."