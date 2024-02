Neres e Marcos Leonardo cúmplices: «Sabes muito irmão, fenómeno»

David Neres teve nos pés a chance de fazer o hat-trick, aos 88 minutos, mas preferiu dar o golo a Marcos Leonardo, com quem tem assumido uma grande cumplicidade. Depois de atirar para o fundo da baliza do Vizela, o compatriota, lançado aos 76', foi agradecer imediatamente ao camisola 7, com um abraço. Neres partilhou, depois, imagens do jogo e o reforço fez questão de comentar. "Sabes muito irmão, fenómeno", escreveu Marcos Leonardo, numa publicação que recebeu mais elogios de outros jogadores do Benfica. "MVP", disse, por exemplo, Trubin.

