"Normal" ou "mamma mia": jogadores do Benfica reagem a mais um golo de Di María

View this post on Instagram A post shared by A´ngel Di Mari´a (@angeldimariajm)

Angel di María voltou a marcar pelo Benfica, agora ao Celta de Vigo, abrindo caminho ao triunfo dos encarnados no encontro (2-0) e no Troféu do Algarve. Após o jogo de pré-época, o internacional argentino salientou o rumo "certo" que, no seu entender, a equipa está a levar."Continuamos no caminho certo. As minhas felicitações a todos pelo triunfo e pelo sacrifício. Este é o caminho", afirmou o extremo no Instagram. A publicação voltou a merecer comentários de vários colegas de equipa, como Gonçalo Ramos ("normal"), João Mário ("mamma mia") e Chiquinho ("outro nível").