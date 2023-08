Nuno Gomes aprova Arthur Cabral: «Uma grande contratação do Benfica, vai marcar muitos golos»

Antigo avançado de Benfica e Fiorentina, Nuno Gomes segue ambas as equipas com um olhar atento e é com conhecimento de causa que fala sobre Arthur Cabral, avançado brasileiro que trocou os italianos pelos encarnados. À imprensa italiana, o ex-internacional português não tem dúvidas quanto à segurança da aposta feita pela equipa da Luz."Um dos melhores jogadores que a Fiorentina tinha. É uma grande contratação do Benfica, vai marcar muitos golos", disse o antigo avançado português, em declarações ao 'Corriere Fiorentino'.Ex-jogador tanto de Benfica como Fiorentina, Nuno Gomes aprova também a contratação de Lucas Beltrán por parte dos viola. "A melhor contratação da Fiorentina e uma das melhores do futebol italiano. Para render tem de ser bem servido, mas é um dos jogadores que melhor jogou na Argentina. Tem grandes qualidades, não é por acaso que tantas equipas o queriam", reforçou.