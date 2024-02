«O Benfica jogou só 10 minutos de futebol frente ao Toulouse»

O Benfica empatou com o Toulouse (0-0) , resultado que lhe permitiu sair de França com o apuramento para os 'oitavos' da Liga Europa assegurado.ouviu conhecidos adeptos das águias sobre a partida."Mais um jogo sofrido, em que o Benfica valeu mais pelas suas individualidades e pelo brio profissional do que pelo coletivo. A equipa fez os mínimos para passar. Na 2ª parte, não fosse Trubin e a infelicidade do Toulouse e o Benfica podia ter sido eliminado"."Jogo complicado, o Toulouse criou várias oportunidades, mas o mais importante era passar à próxima fase e isso o Benfica conseguiu. Agora é descansar e preparar o próximo jogo. O Benfica controlou eliminatória, mas não criou oportunidades"."O Benfica jogou só 10 minutos de futebol, entre os 30’ e os 40’, enquanto os suplentes do Toulouse se adaptaram. Nessa fase teve duas oportunidades e meia de golo e a partir daí desapareceu do jogo. O Benfica limitou-se a defender durante toda a 2ª parte. E mal."