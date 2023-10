Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

O desaparecimento de Florentino e as 5 duplas testadas: O que mudou no meio-campo do Benfica Roger Schmidt criou estabilidade no miolo em 2022/23 mas já criou várias fórmulas nesta temporada





• Foto: Benfica