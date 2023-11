Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

O "jogador universal" e a falta de opções à direita: pode João Neves voltar à lateral? Treinadores deixam elogios à cultura tática do médio, mas reconhecem que lugar do jovem é no miolo





• Foto: Tony Dias / Movephoto